香港女星張柏芝今年8月突然因身體抱恙停工，9月又很快回到幕前且工作滿檔，她在國外拍攝時被發現聲音沙啞，竟遭誤傳罹癌，氣得讓張柏芝工作室發聲駁斥。張柏芝在遭誤傳罹癌後，5日現身代言品牌活動，穿上激短洋裝露出白細美腿，整個人白到閃亮亮，完全看不出近期才掛病號。

張柏芝日前透過工作室駁斥網路謠言，捏造她罹癌的消息，甚至為了維護名譽已採取法律行動，5日隨即自帶超強氣場出席代言品牌活動，一襲白色亮片短洋裝，秀出曼妙曲線外，一雙白又細的逆天美腿也超吸睛；據張柏芝在Instagram曬出的多張美照，整個人狀態和「癌症晚期」根本搭不上邊。

張柏芝在否認罹癌後，火辣現身代言活動，狀態好到與「癌症晚期」根本扯不上邊。（圖／摘自張柏芝Instagram）

原來張柏芝工作室今年8月宣布她因身體不適取消當月工作，在復工後被發現聲音沙啞到幾乎失聲，讓有心人士捏造她罹癌消息，還說她已經癌症晚期，造成粉絲相當擔憂；不過，據《東網》報導，張柏芝工作室已迅速駁斥謠言，採取法律行動抑止假消息瘋傳。

其實在張柏芝停工時有罹癌假消息，還出現她又懷孕傳聞，但當時她立刻在社群曬出一系列美照，臉蛋和身材宛如剛出道的她，一點都沒有孕味，反而散發濃濃少女味，間接駁斥懷孕流言。