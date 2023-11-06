（02：25更新，補充男雙「麟洋」賽果）世界羽聯BWF超級300系列德國海洛羽球公開賽，台灣男單好手周天成歷經一場超過1小時的3局激戰，21比23、21比17、21比10力退香港李卓耀，生涯第4度在這站賽事奪冠，創下賽史男單最多冠紀錄，被BWF官網譽為賽史最成功的男單選手。

周天成曾在德國海洛公開賽的前身碧特博格公開賽（Bitburger Open），於2012到2014年完成3連霸，BWF官網指出，周天成是本世紀在這項賽事唯一留下3連霸紀錄的男單選手，今年再度奪冠，與2003年到2006年蟬聯女單4座冠軍的徐懷雯，並列賽史的單打最多冠紀錄，這一冠也是周天成2023賽季首冠。

去年周天成再度打進德國公開賽決賽，可惜不敵印尼金廷（Anthony Sinisuka Ginting），今年以大會頭號種子身份又一次問鼎決賽，和第2種子李卓耀3局打好打滿，雙方經過兩局苦戰消耗不少體力，最後一局周天成發揮比較穩健，在一路領先下，中段靠著6比0攻勢取得16比8，隨後李卓耀追回2分，周天成再以連得5分關門。

台北時間6日凌晨進行的男雙決賽，是寶島組合李洋／王齊麟本季第2場決賽，首局兩人錯過兩個局點，22比22後王齊麟殺球失誤掛網，自己懊惱地拍了拍額頭，下一分李洋回擊出界，也被對手先拿下局數，第2局開局「麟洋」0比3落後，雖追到3比3平手，但被對手連續得分擴大領先，「麟洋」在後頭努力追趕分數，可惜未能逆轉，最終22比24、13比21敗給大陸組合劉雨辰／歐烜屹，無緣本季第2冠。