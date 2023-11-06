儘管要求加薩停戰呼聲與日俱增，以色列總理尼坦雅胡今天對此予以拒絕，強調除非10月7日遭到巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯擄走的逾240名人質全部獲釋。

路透社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在南部拉蒙空軍基地（Ramon air force base）發表談話時重申以色列政府立場說：「如果人質沒有返回，就不會停火。應該把這個字從字典中徹底刪除。」

「我們對盟友們和對敵人都是這麼說。我們絕對會繼續下去，直到將他們擊敗。我們別無選擇。」

卡達、沙烏地阿拉伯、埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國外交部長昨天在約旦首都安曼會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），敦促他說服以色列同意停火。

布林肯稍早突然訪問遭到以色列占領的約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）主席阿巴斯（Mahmud Abbas）會面。阿巴斯也提出立即停火要求。

與此同時，以軍今天表示，找到哈瑪斯（Hamas）一個由地道、指揮中心和火箭發射台組成的網絡，地點在加薩走廊（Gaza Strip）北部多家醫院附近的下方。

以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）告訴記者：「哈瑪斯有系統地將醫院納為其戰爭機器的一環。」

哈瑪斯對這種說法予以否認，並且指控以色列散播謊言。

哈加里在新聞簡報會中提出影片、照片和聲音紀錄，作為哈瑪斯運用醫院作掩護並且不讓平民離開戰區的證明。

他表示，戰爭期間，從加薩對以色列發射的逾800枚火箭脫靶而落入這塊飛地內，造成許多巴勒斯坦人喪生。獲伊朗支持的哈瑪斯在當地生產部分火箭，也接收來自海外的火箭。

路透社報導，哈加里上述說法的真實性無從查證。（譯者：何宏儒）1121106