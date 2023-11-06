塞爾維亞網球巨星喬柯維奇（Novak Djokovic）在台北時間5日深夜，於ATP巡迴賽千分大師賽系列巴黎大師賽男單決賽，以6比4、6比3重挫保加利亞狄米卓夫（Grigor Dimitrov），收下再創賽史紀錄的第7冠，以及ATP巡迴賽達成職業生涯第40座大師賽金盃的球員，此外生涯在大賽等級賽事（Big Titles），喬帥也累積了70座冠軍。

ATP官網指出，喬柯維奇持續書寫新的紀錄，收下了職業生涯第40座大師賽冠軍，是第1位達此里程碑的球員，而他生涯在包括年度四大公開賽、ATP年終總決賽、千分大師賽以及奧運金牌，一共累積70座大賽冠軍，以他生涯角逐了217場大賽拿70冠的速度來說，平均3.1站大賽就可以拿到1座單打冠軍，ATP補充，還有其他3位球員擁有平均不到5場大賽就有1座冠軍的成就，就是西班牙納達爾（平均3.5場）、瑞士費德勒（平均4.4場）與美國山普拉斯（平均4.9場）。

36歲的喬柯維奇，生涯7度高舉巴黎大師賽金盃也是一項紀錄，加上今年8月辛辛那提大師賽冠軍，喬帥也確定生涯有12個球季單季可以拿到複數的大師賽冠軍，今年賽季拿到6座ATP巡迴賽冠軍，也追平西班牙新生代好手阿卡瑞茲、並列本季最多冠。

ATP提到，喬柯維奇生涯已經打下97座巡迴賽冠軍，差3座就能加入109冠的康諾斯（Jimmy Connors）、103冠的費德勒，成為史上第3位達成ATP巡迴賽百冠成就的球員。