比悲傷更悲傷的真相！澳洲一名10歲女童今年初因為眼睛問題就醫檢查，但醫生診斷認為是常見的兒童視力障礙，怎料病情急轉直下，才發現罹患的是具侵襲性的腦腫瘤，被宣告只剩下幾個月的生命。

女童伊薇（Evie Whipps）在家人眼中非常善良，富有愛心和同情心，今年2月因為眼睛從左向右快速移動，到醫院檢查，診斷為眼球震顫，是兒童視力障礙常見的類型，隨後便回家休養。萬萬沒想到醫師誤診，1周後對大腦做了磁振造影，驚覺是「瀰漫性內生性腦幹膠質瘤」（DIPG）。

醫師遺憾表示，位於伊薇大腦底部的腫瘤無法動手術，存活機率接近0%，即使不能治癒，仍進行為期6周的放射治療，試圖縮小腫瘤並緩解症狀。不幸的是，腫瘤會導致健康狀況和恢復功能衰退，8月份時侵襲小腦，使得她失去說話的能力。

媽媽皮雅（Pia Whipps）向《每日郵報》透露，家人試圖在伊薇情緒低落、努力面對日益衰退的能力時，和她一起活在當下，享受珍貴的快樂童年，雖然接下來的幾個月，可能是伊薇生命的最後時刻，但友人幫忙建立募款活動，希望能籌到資金，讓一家人待在一起，度過每一刻，不錯過任何事情。

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