在抖音爆紅的舒壓玩具「蘿蔔刀」，便宜、取得容易迅速成為變成台灣國小、中學生人手一把的必備品，好比前陣子流行的指尖陀螺，不過稱為刀讓不少家長十分擔心，近期有名網紅拍片分析，商家賦予蘿蔔刀「看誰不爽刀他一下」的宣傳標語，用捅人當舒壓，扭曲的觀念導向正是蘿蔔刀危險的地方。

蘿蔔刀在全台各地校園走紅後，就有縣市明訂蘿蔔刀禁止出入校園，引發兩派網友熱議，不過除了探討玩具本身是否具傷害性之外，近日網紅「JiaXian佳嫻」在臉書拍片反駁，蘿蔔刀表面上只是不具傷害性的玩具，但在商家不良標語的包裝下，進一步影響孩童的潛意識，這才是最嚴重的。

有網友認為這是過度反應，以前也經常玩BB槍、塑膠武器刀，長大後併沒有因此受影響，佳嫻認為，這是因為從前那些玩具都明確標註不可對人、家長也會制止，但蘿蔔刀正好相反，反而不排斥使用者用來捅人。

佳嫻解釋，商家將蘿蔔刀定調為舒壓玩具，舒壓方式卻是捅人一刀，無形中向孩童傳達了施暴的心理暗示，且孩童一旦習慣捅人的動作，容易變成肌肉記憶，難保未來即便拿的不是塑料刀，也會下意識的去捅人，造成不可挽回的悲劇。

影片發布幾日內，吸引近2萬個讚，許多家長也留言表示認同並回覆，「危險的不是玩具，而是傳達的觀念與想法」、「小孩有樣學樣，看著抖音學捅人」、「現在外在影響太多，很容易養成錯誤觀念還不自知」 。

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