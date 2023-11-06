台灣有許多經典美味的小吃，但隨著季節或是地區不同，內容物也都會有些變換。農糧署近日在粉專分享，4種經常出現在蚵仔煎內的菜，貼文曝光後，立刻引發熱議，更有網友直言，其中一種菜「根本是邪魔歪道」。

農糧署近日在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」，發文列出台灣著名小吃蚵仔煎內，常見的4種菜，包括「空心菜」、「小白菜」、「蚵白菜」、「豆芽菜」。

不僅如此，農糧署還分享了各類蔬菜的口感及盛產季節等。其中以耐熱不耐寒，且一年四季都有，播種後18至28天就能採收的空心菜為最常見配菜，另外主要產季為4至11月，四季也皆能種植的小白菜也同樣最為人熟知。

農糧署接著指出，豆芽菜同為全年可種植，從種植到採收只需約4到7天，且富含膳食纖維及維生素，清脆爽口又熱量低。而蚵白菜夏季不結球可當小白菜食用，冬季結球全年皆有種植，口感方面較清脆，久炒不爛。

貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛選出自己的「最搭蔬菜」，「當然是茼蒿」、「茼蒿最合味！」、「個人喜歡小白菜」、「小白菜或蚵白菜」，也有人笑說「什麼都沒意見，唯一覺得蚵仔煎加空心菜是邪魔歪道」。

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