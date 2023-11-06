來台一年多的烏克蘭的女子坦尼亞(Tanya)，日前在接受訪問時表示自己的護照遭到燒毀，雖然細節無法透露，但護照毀損一事讓他被迫選擇極為困難的方式返回烏克蘭補辦護照。

YouTube頻道「不要鬧工作室」近日訪問到來自烏克蘭的女子坦尼亞，坦尼亞表示，自己已經來台一年多，在來台之前，就跟多數烏克蘭人一樣「完全不認識台灣」。

但坦尼亞表示，就目前的烏克蘭人而言，台灣已經不單單是一個簡單的躲避戰亂的庇護所，而是烏克蘭人另外一個家。在過去的這一年多，他在台灣獲得數不清的支持，坦尼亞甚至表示，自己才剛來台第一天，就獲得台灣民眾熱情的幫助，這點真的讓他感激不盡。

回顧這段旅台的時間，坦尼亞自述自己適應得相當良好，原本有意在台久居的他，卻遭遇了護照遭燒毀的情形。坦尼亞表示，整起事件非常的複雜，他也無法對大家分享這起事件的細節。但也因為沒有護照的關係，他無法延長在台的簽證，所以他就得先離開台灣。

坦尼亞表示，台灣當地沒有任何烏克蘭的領事館，所以他必須要跟中國的烏克蘭領事館申請一次性回國的文件，而且文件的有效期限僅有30天。

而烏克蘭的機場因為戰亂而遭到摧毀，目前唯一能入近的方式只能透過鄰國的巴士與火車，坦尼亞表示，雖然波蘭距離他的故鄉最近，但這也代表著必須要取得入境波蘭的簽證。但波蘭的簽證取得時間大約需要45天，而他的一次性回國文件有效期限僅有30天。

因為時間無法搭配的因素，這也導致坦尼亞決定從較遠的羅馬尼亞返國，因為當地不看簽證。但坦尼亞也表示，他曾聽聞即便乘客有合法的文件，當地的司機也會為了避免麻煩而拒載。而且這還不算上坦尼亞必須要想辦法抵達羅馬尼亞的巴士站等問題。

坦尼亞表示，他深知自己這趟返家之路並不輕鬆，但想到這段在台美好的回憶與結交的友人，坦尼亞會想辦法盡量處理好自己的問題，然後看是否還有機會再度返台。

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