埃及和巴勒斯坦官員指出，在以色列拒絕允許部分巴勒斯坦傷患後送埃及後，加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯政府今天連續第2天暫停外國護照持有者撤離。

不願意具名的加薩走廊（Gaza Strip）哈瑪斯（Hamas）政府內部消息人士告訴法新社：「這個口岸因為以色列禁止傷患穿越、進入埃及治療而關閉。只要傷患仍遭到滯留，就沒有外國人可以離開。」

拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）埃及一側的官員向法新社證實，今天沒有人員撤離。

高階美國官員3日表示，讓外籍人士離開加薩的工作因為哈瑪斯試圖讓受傷戰士經由拉法撤離而卡住。

這名官員表示，後送名單上約1/3巴勒斯坦傷患都是哈瑪斯成員，「對埃及、對我們、對以色列而言，這無法接受」。

開戰數週後，加薩和埃及間的拉法邊界關卡於1日重新開放，允許數量有限的巴勒斯坦傷患和雙重國籍人士離開加薩。但是此一撤離行動於昨天暫停。

白宮今天宣布，超過300名美國公民、美國居民及其家屬已經撤離加薩。（譯者：何宏儒）1121106