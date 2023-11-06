消費電子好年冬已到？「長達將近兩年的庫存去化壓力，大家在今年上半年都很用力清庫存，特別是在第二季，現在庫存已經回復正常了。」一位電腦品牌高層告訴CTWANT記者說。

近兩周，台美科技大廠法說及財測公布陸續釋出「庫存已去化差不多」的訊息，加上蘋果10/31日發表搭載最新M3系列晶片，分別是M3、M3 Pro、M3 Max，效能皆比前一代M2晶片提升不少，儘管2022年6月推出M2才相隔短短一年半，但蘋果重磅推出新機種，仍點燃市場期待，可望拉動年底傳統旺季筆電銷售潮。

台灣經濟靠資通訊業撐起半邊天，然過去兩年陷入去庫存風暴中，業界及投資人始終等不到風暴結束的訊號，直到十月中第三季財報陸續公布及法說會，總算出現明確的訊號。

「就各家廠商近期的法說會所釋出的訊息觀察，上游台積電及聯發科都指出消費性電子庫存去化已差不多，晶片大廠高通也認為手機需求回溫，第四季相關營收將季增35%。」一位法人告訴CTWANT記者。

晶圓代工龍頭台積電（2330）總裁魏哲家在10月19日所舉行的第三季法說中指出，「看到一些落底早期跡象（early signs）在PC與手機上有出現，非常接近、非常接近底部。」台灣IC設計龍頭聯發科（2454）執行長蔡力行在10月27日法說會也指出，「在過去幾個月，我們觀察到整體通路庫存的改善，尤其是在手機，公司的庫也已連續五季降低，我們預期整體庫存環境在未來幾季將繼續改善。」

全球手機晶片廠高通執行長CristianoAmon在1日的財報會議上指出，手機品牌客戶庫存已順利去化，下單動能恢復；財務長Akash Palkhiwala更補充點明，已在全球3G、4G、5G手機應用看到需求回穩的早期跡象，預估2023年手機晶片出貨量小幅年減4%至9%，優於公司原先預期。

不只科技大廠透露喜訊，工研院的產業模型也出現健康訊號。工研院產業科技國際策略發展所組長岳峻豪告訴CTWANT記者說，2021年資通訊業是處於銷售及庫存年增同步成長，（數字），2022年則是銷售年增衰退，庫存年增持續增加，直到今年第二季才出現同步衰退，8月起衰退幅度縮小，「預估今年底，有機會來到銷售年持平，但庫存繼續下滑的相對健康狀況。」

工研院產科所也從模型中預估，最快今年底資通訊產業的銷售及庫存有機會進入銷售成長、庫存續減的狀態。（圖／工研院提供、黃威彬攝）

觀察MacBook系列銷售狀況，確實在2020年受惠疫情紅利，出貨大增至2000萬台，2021年再拉升至2300萬台，2022年則為2500萬台，日前再趁勝追擊，推出2023年的系列新機種，但就現況來說，由於蘋果之前已下修今年出貨，到1650萬台，新機是否能推升蘋果相關產品的銷售仍尚待觀察。法人指出。

回顧這場庫存風暴始末，可說是前所未見。「庫存問題真的是成也疫情、敗也疫情，因為疫情提前催化了原本的換機潮，但大家大量備貨的狀況下，竟迅速醞釀龐大的庫存問題。」一家電腦品牌高層提起這段驚魂歷程，記憶猶新。

2020年一場疫情席捲全球，為了防疫各國實施WFH（Work From Home），家長在家上班、學生在家上學，使得原本只有1-2台電腦的家庭，購機需求暴增，電腦品牌廠的營收也上衝， 2021年宏碁（2353）衝高到3190億元，年增15%，華碩（2357）也來到5352億元，年增高達29%。

為因應購機需求，電腦大廠的庫存也跟著水漲船高。半導體出身的宏碁董事長陳俊聖在2022年1月率先示警，下游通路庫存不健康，將進行供應鏈及通路庫存管控，開出「庫存問題」第一槍。兩個月後，中國在3月27日由上海首度宣布分區封控，也讓台積電董事帳劉德音跟進示警，大陸封控將影響消費性產品需求。

果不其然，去年4月包括宏碁及華碩的第一季財報都出現庫存過高的數字，其中華碩直接突破2000億元大關，相當於半年的營收，宏碁狀況稍佳，但也達634億元約為3個月營收。台積電也指出，供應鏈庫存有較傳統季節水位高，緊接著，三星宣布暫停採購面板，面板驅動IC廠奇景調降財測，記憶體大廠美光宣布將減產。到了7月，陳俊聖更語出驚人，拋出半導體設備對庫存無感，「還在『嘻嘻哈哈』」。

宏碁董事長陳俊聖在2022年1月首先提出庫存問題並啟動調整動作。（圖／劉耿豪攝）

也就是說，消費性電子產品的庫存風暴，已從零售端往上延燒到老神在在的半導體大廠。直到2023年的上半年，去化庫存仍是眾家科技廠的營運主旋律，到了6月間，陳俊聖在股東會上說，「宏碁的庫存OK，但供應鍊的庫存仍不OK」，才讓這場驚滔駭浪的庫存風暴，露出了可望平息的跡象。

如今，隨著蘋果31日推出新款MacBook新產品，搶攻年底的銷售旺季，點燃外界對終端需求將回穩的希望，板卡及電腦大廠技嘉（2376）1日也在法說會上指出，通路庫存第二季降的蠻低，旺季到來，通路庫存回到正常水位，整體來看中國景氣偏淡，但網咖升級需求還是偏多看待。微星高層近期出席電商客戶活動時也透露，庫存去化也已經回歸到健康水位。

「當然目前最大的變數還是總體經濟的變化，不過就目前美國升息維持不動，12月預期不升息的機率仍高達82%，剩下的就是以巴戰爭，對於油價的衝擊，畢竟油價已經從每桶70多美元，上揚到90多美元。如果油價能夠穩住，對於通膨的影響應該就還算可以控制，當庫存持續降低，接下來的傳統銷售旺季應該仍可以期待。」岳峻豪說。

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