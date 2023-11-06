被眼尖粉絲認出來，3人親切答應大合照。（圖／本刊攝影組）

28歲「樂天女孩」琳妲身兼網紅團體「反骨男孩」成員，除了積極拓展演藝事業，私下也朝電商副業、餐飲事業發展，堪稱拼命三郎，全是為了買房孝敬媽媽。時報周刊CTWANT日前也直擊，琳妲晚間下工，仍馬不停蹄趕往下一個直播工作，行程滿檔。

離開後，琳妲與疑似經紀人的男子再度前往另一處商辦大樓。（圖／本刊攝影組）

10月19日晚間7點多，琳妲跟著疑似經紀人的男子走出電視台，隨後同屬「樂天女孩」的雅涵、十元跟上她的腳步，幾人散步到附近的停車場，碰巧被眼尖的粉絲認出，並上前跟女孩們打招呼，親民的她們不僅和粉絲閒話家常，最後還開心與粉絲拍照留念，一行人才分道揚鑣。琳妲則與男子直奔一處商業大樓，本刊記者觀察其中有間公司經營業務與直播相關，很可能是琳妲此行的目的地。

琳妲（左起）、雅涵、十元三人頗有交情。（圖／取自琳妲臉書）

孝順的琳妲幾乎都把積蓄花在家人身上，現在目標則是買房孝敬媽媽。（圖／琳妲提供）

事業有成的琳妲，曾自招是工作狂閒不下來，她與父母感情甚篤，過去賺來的錢全砸在罹患口腔癌的爸爸身上，每月支出高達1、20萬，燒光她的積蓄。爸爸過世後，琳妲更加積極工作儲蓄，雖然忙得分身乏術，但琳妲樂觀表示：「時間像乳溝一樣擠一擠就有了。」現階段希望完成在老家汐止添購電梯房供媽媽居住的願望。

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