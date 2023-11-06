台灣桌球名將林昀儒在WTT法蘭克福冠軍賽登頂，擊敗大陸名將馬龍，同時宣告大陸男桌隊4大主力全軍覆沒。大陸男桌這次表現很差，樊振東、梁靖崑都在16強輸給韓國選手，剩下兩位王楚欽、馬龍都敗在林昀儒手裡，而且比數都不太好看（王楚欽2比4輸林，馬龍1比4敗戰）。

大陸的自媒體盛讚林昀儒「實至名歸」「含金量很高的冠軍」，畢竟這是高手雲集的高等級賽事，小林狀態極佳，打敗了張本智和、王楚欽、馬龍，都是攔路虎與大魔王等級的對手。35歲的馬龍戰力下滑，仍能一路打到決賽，也擊敗台灣桌球教父莊智淵，不過馬龍近年對林昀儒的壓制力已經不足，輸給小林並不意外，甚至還有點雖敗猶榮的感覺。

林昀儒說：「非常開心贏下比賽，對馬龍我就是抱著挑戰心態去拚，因為他是最偉大球員的，我就是放開心態去打。」現在的小林被評價為上限很高，有能力扳倒任何大陸頂尖選手，大陸男桌還能確保的優勢是團體戰，畢竟他國代表隊很難湊出這麼多位一流高手。

法蘭克福冠軍賽之後緊接著就是大陸的太原挑戰賽，大陸男桌單打最近兩站都被「滅團」，幾乎都是被海外選手打敗，再度敲響男桌單打的警鐘。女桌單打相較穩定，法蘭克福站的女單決賽是王藝迪、王曼昱內戰收下「金包銀」。