男星吳慷仁出道多年累積許多經典代表作，近期他以電影《富都青年》入圍第60屆金馬獎最佳男主角，實力備受肯定；而他私下也有不少美談，日前一名大陸網友分享，自己將手寫信親自遞給吳慷仁，結果當下對方1舉動，被網友大讚。

吳慷仁近期到廈門宣傳，一名大陸網友「若然冬天沒有花」日前在小紅書上分享現場畫面，可見不少粉絲愛停車場等他下班，吳慷仁現身後被工作人員包圍在中間，在走向坐車時他也揮手向粉絲們打招呼，沒想到他沒多久又回來向粉絲問候，而該網友也趁機將手寫信遞給他。

然而，值得注意的是，吳慷仁收下信後並沒有直接走掉，反而特地抬頭與粉絲對看了一眼，才揮手離開，似乎是在向粉絲表達謝意；影片曝光後，吳慷仁此舉引發熱議，紛紛大讚「很多明星都是信拿著就走了，根本不會正眼看誰送的～不是粉也覺得他好有禮貌」、「這世界真的有這麼帥的人嗎」、「我不熟悉他都愛了」、「好Nice！對粉絲們都是一樣好」。

吳慷仁收粉絲手寫信後貼心舉動，讓網友大讚。（圖／翻攝自若然冬天沒有花小紅書）

事實上，先前有網友在八卦版表示，多年前他的朋友只是剛畢業的新導演，想要投短片輔導金，並找吳慷仁演出，雖然對方拒絕，但當時已小有名氣的他，竟花時間把小咖導演的劇本看完，並發長信說明拒絕原因、建議，文末還留了手機號碼，表示有問題可以再致電他討論，從此讓該網友改觀。