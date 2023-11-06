民進黨總統參選人賴清德日前表示，國會過半不是一黨獨大，而是符合民主政治、政黨政治、責任政治的精神，又稱民進黨在小黨時期，沒要求要組聯合政府。對此，前立委郭正亮直呼，賴清德竟然忘了自己黨的歷史、他的水平怎會這麼低？「真的太可怕了」。

針對「民進黨一黨獨大」的批評，賴清德4日在新北市競總成立大會上表示，現在是民主時代，民進黨因推出好人選、好政策，得到人民支持，所以國會過半不是一黨獨大，而是符合民主政治、政黨政治、責任政治的精神；賴並批，從歐洲政治局勢分析，「聯合政府」都是不得不產生的局面，但從沒看過競選前就提出聯合政府，「民進黨在小黨時也沒要求聯合政府」。賴更說，聯合政府對小黨最好，可扮演最關鍵角色，就像「釘子戶」，以歐洲聯合政府實例來看，政局都不穩定。

郭正亮昨（5）日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德「真的很奇怪」，怎麼會把民進黨的歷史完全說反？他指出，在前總統陳水扁主政時期，因為民進黨國會沒過半，陳當時也說要組大聯合政府，並任命了一級上將唐飛為行政院長，但因為國會並沒有真正同意，不算是真正的聯合內閣，最後也因此破局了。總統蔡英文2012年參選時，因預估國會不會過半，所以也提出了大聯合政府的構想，以減少兩岸緊張。

郭正亮除質疑，賴清德難道以為民進黨國會會過半？也直言，當國會沒過半、面臨的兩岸局勢比陳水扁、蔡英文主政時期還嚴峻，賴清德真的會撐得住？怎麼會有這種水平這麼低，忘了自己黨歷史的總統參選人？「一路聽下來，不管是兩岸、憲法、組政府的論述，賴都嚴重脫節、狀況外，真的太可怕了」。