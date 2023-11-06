烏克蘭裔女星瑞莎以模特兒身分來台發展，因演出《惡作劇2吻》廣為人知，2015年和鞋業小開Mike結婚生子，曾經是烏克蘭國家代表體操隊的她，在台灣成立了「瑞星韻律體操協會」，培育選手出國比賽，多次得到國際獎項。最近有消息指出，已歸化我國籍的瑞莎，因其推廣體操運動的良好形象，可能會被列入民進黨不分區立委名單內。

藍白合在總統部分目前卡關，立委選戰則先行。依中央社日昨報導，民進黨擬於本月15日召開中執會通過不分區名單，安全名單估10至12席；國民黨18日則將由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權，安全名單估12席。而先前有關民進黨不分區名單，已傳出有盧彥勳等體育界人士，但未獲證實。民進黨不分區提名由七人小組負責，名單有黨主席賴清德、行政院長陳建仁、前黨主席卓榮泰、國策顧問何美玥、高雄市議長康裕成、中研院法律研究所研究員廖福特及台大政治系副教授陶儀芬。

據《鏡週刊》今（6）日報導，選舉臨近，民進黨不分區立委的討論名單中有瑞莎，因她同時兼具藝人與新住民的身分，且成立體操協會，帶領台灣小朋友出國比賽爭光，可說是貢獻良多。其實瑞莎於2019年放棄烏克蘭國籍、取得我國身分證後，綠營於2020年的不分區立委名單就曾考慮過她，最後因政治角力因素未能入列。報導稱，今年瑞莎列名的氛圍更為濃厚，相關人士指出：「瑞莎一直都有被討論、而且討論很久了，但還要考慮各派系的分配，不到最後一刻，都很難確定。」

事實上不只瑞莎，《中國時報》日前即報導，民進黨不分區推薦名單鎖定「體育界人士」，包括網球國手盧彥勳、職棒裁判劉柏君都被列入，綠委也喊贊成。

瑞莎於2020年重拾體操專業，成立「瑞星韻律體操協會」，積極培育台灣選手，在各大國際賽事創下亮眼成績，今年7月她帶選手到各國參賽，參加土耳其、西班牙國際體操賽事，共狂掃19金、7銀、2銅佳績，披上國旗登上頒獎台共28次，她與有榮焉在臉書寫下：「非常的累，但也非常的幸福也有成就感。孩子們的進步、成長、笑容都值得的！」

但是瑞莎的體操協會並非全無爭議，兩年前曾有Dcard網友爆料她惡意挖角、對外募款千萬元、帳目不明等，瑞莎雖提告但檢方認為內容可受公評，裁定不起訴，不過瑞莎丈夫李兆開因護妻心切，在該文嗆聲「乞丐」、「智障」、「肥得像豬一樣」反嗆，依公然侮辱罪判拘役20日。未來若瑞莎真要從政，恐怕方方面面都要接受各界檢驗。對此，瑞莎的經紀人回應：「沒有接到聯繫。」