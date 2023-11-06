桃園市八德區廣德里環保志工隊一行71人前往宜蘭交流，但在太平山要下山時，一輛遊覽車疑似煞車失靈撞山壁並側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人，共造成38人輕重傷，1名70歲郭姓婦人死亡。根據調查，車禍當下郭婦與丈夫同坐，兩人受傷被分送兩家醫院搶救，77歲的丈夫晚間開刀手術後，人在加護病房，家人不忍告訴他與妻子已天人永隔。

據了解，郭婦被救出時，已無生命跡象，被緊急送往羅東博愛醫院。同坐的77歲鄭姓丈夫則因左胸骨折、血胸被送到聖母醫院，經手術後目前病況穩定，仍在加護病房觀察，家人仍未知妻子的死訊。

太平山遊覽車翻覆！下山煞車突失靈擦撞山壁 1人命危3人仍受困 @ChinaTimes

據了解，桃園市八德區廣德里環保志工隊，共2輛遊覽車共71人出遊，A車平安順利下山，翻車的為B車，擋風玻璃支離破碎、車內東西四處散落，現場狀況慘不忍睹。

翻覆的B車車上1名駕駛、1名導遊及40名乘客，共造成38人輕重傷1人70歲婦人死亡。坐在第一排的乘客則表示，當時她坐在第一排看著車子失控「滑來滑去」嚇出一身冷汗，所幸她有繫上安全帶，車子翻覆後她懸在半空中，導致她大腿兩側黑青，現在想到還餘悸猶存。

傷者分別送往宜蘭多家醫院，而受到輕傷的乘客事後表示，事故發生時司機有廣播，向乘客表示煞車失靈，要乘客抓好扶手，他會往右側靠，利用山壁讓車停下來。乘客當時都受到驚嚇，紛紛抓緊，他們回想，當時是往右靠山壁，如果是往左就會掉落山崖。