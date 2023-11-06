藍白合卡關，雙方對於總統人選如何產出仍僵持不下。有評論認為，藍白最終若不合作，恐有不少民進黨支持者認為民進黨總統參選人賴清德能躺著選而不投票，成為一大變數，民進黨面臨的壓力不小。

國民黨主席朱立倫日前拋出日本、德國模式，民眾黨總統參選人柯文哲都不滿意，外界也認為藍白瀕臨破局，然而，柯文哲昨（5）日則表示，各政黨會尋求對自己最有利方式，他認為順其自然，能整合就整合，不能整合就各自努力，並強調台灣是個充滿驚奇的島嶼，「不到最後關頭，請大家耐心等待」，並未將話說死。

《中評社》今評論指出，藍白合或不合，對於民進黨所造成壓力都很大，若藍白合，許多民調則顯示，不論侯柯配或柯侯配都贏過賴清德搭配台灣駐美代表蕭美琴的賴蕭配。若藍白最終沒有合作，侯友宜、柯文哲各自參選，民進黨面臨的考驗則是火力分散，不論攻擊侯、柯中的哪一方，都可能引起想下架民進黨的多數選民往另外一方集中，給大選增添棄保變數。

此外，該評論認為，藍白若未整合，恐有不少民進黨支持者認為賴清德能躺著選而不投票，成為賴清德選情的潛在變數。因此，無論藍白合最後合不合，對民進黨、賴清德是一大考驗。