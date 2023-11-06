東北季風傍晚起南下，氣象專家吳德榮表示，今傍晚起大台北、東半部有短暫陣雨、天氣轉涼，明天氣溫從30度降至23度，大降7度，周三至周五水氣減少，氣溫回升，周五晚起更強一波東北季風南下，為入秋以來最強一波，水氣較多，北部、東部氣溫逐日下降，下周一、二（13、14日）降至最低，北台灣有感轉涼微冷。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今（6日）上午前各地晴朗，下午北台灣雲量漸增，各地區白天偏暖，最高溫約在32至35度。傍晚起東北季風南下，冷空氣不強、水氣不多，大台北、東半部有局部短暫雨而轉涼，桃園以南高溫略降、影響不大；明天（7日）白天起水氣逐漸減少，大台北、東半部降雨機率依序降低。氣象署表示，今天北台灣高溫仍有30度，明天氣溫卻溜滑梯大降7度，僅剩23度左右。

吳德榮說，周三至周五（8至10日）白天東北季風減弱，天氣好轉，各地多雲時晴，氣溫明顯回升，是晝暖夜涼的天氣，東半部偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮指出，周五（10日）晚起另一波規模較大、水氣較多的東北季風南下，影響長達4天，為入秋以來最強一波，但仍未達「大陸冷氣團」的強度，北部、東半部轉有局部雨，氣溫逐日下降；氣象署也預測，周五將從高溫30度降至22度，到周日低溫將降至19度以下。

吳德榮說，至下周一、二（13、14日）氣溫降至最低17度，北台灣有感轉涼微冷，要注意添衣；中南部氣溫略降。