金管會統計，外資10月淨匯出約10.2億美元，其中一般外資淨匯出約10.16億美元、陸資淨匯出約0.035億美元。不過，外資前10月合計仍淨匯入約98.38億美元（約新台幣3080.5億元），累計淨匯入金額為約2255.54億美元。

而外資10月連4月賣超台股達1368.63億元，其中賣超上市股票達1256.42億元、賣超上櫃股票達112.21億元。累計前10月賣超台股擴大至2137.9億元，其中對上市股票賣超跳增至1274.24億元、對上櫃股票賣超亦擴大至863.66億元。

外資今年上半年除了4月小幅淨匯出4.63億美元外，其餘5個月大舉淨匯入達25～75.54億美元，合計淨匯入達243.42億美元。不過，7～10月接連大舉淨匯出達47.02億、58.09億、32.75億、10.2億美元，使累計淨匯入金額降至約98.38億美元。

金管會官員分析，外資10月連4月淨匯出，主因美國10年期公債殖利率一度飆破5％、創16年來首見，加上受美國擴大對中國大陸AI晶片管制禁令衝擊。不過，前10月外資累計仍為淨匯出，且台股在亞洲主要市場中表現不差，顯示外資對台股仍有信心。