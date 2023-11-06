桃園市八德區廣德里環保志工隊一行71人昨日前往宜蘭交流，但在太平山要下山時，一輛遊覽車疑似煞車失靈撞山壁並側翻，車上連同駕駛及導遊共計42人，共造成38人輕重傷，1名70歲郭姓婦人死亡。根據司機表示事發當下踩不到煞車。乘客則形容，當時車速愈來愈快，接著就撞上山壁翻覆。

太平山遊覽車翻覆！下山煞車突失靈擦撞山壁 1人命危3人仍受困 @ChinaTimes

警方調查時，車上乘客還原事發當下表示，原本車子沒有異狀，但到了下坡路段時，感覺車速越來越快，接著就聽到司機廣播煞車失靈，要大家抓緊，約莫1、2分鐘後突然一聲撞擊巨響，整輛車突然往右翻覆，一起出遊的志工不少人被拋飛或是在車內翻滾，不少人渾身是血，痛苦哀叫，一直到救難人員趕到場將車窗打破，大家才慢慢爬出車外逃生。

據了解，翻覆的B車車上1名駕駛、1名導遊及40名乘客，共造成38人輕重傷1人70歲婦人死亡。坐在第一排的乘客則表示，當時她坐在第一排看著車子失控「滑來滑去」嚇出一身冷汗，所幸她有繫上安全帶，車子翻覆後她懸在半空中，導致她大腿兩側黑青，現在想到還餘悸猶存。

傷者分別送往宜蘭多家醫院，而受到輕傷的乘客事後表示，事故發生時司機有廣播，向乘客表示煞車失靈，要乘客抓好扶手，他會往右側靠，利用山壁讓車停下來。乘客當時都受到驚嚇，紛紛抓緊，他們回想，當時是往右告山壁，如果是往左就會掉落山涯。