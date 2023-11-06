星座專家唐綺陽分析11／6–11／12本周運勢，金星進天秤，看見合作夥伴的優點，體會合作關係的美好。日金有相位，自我價值提升，感覺被受照料呵護。金冥三分相，有助事件的開展，適合優化職場或是整理環境的斷捨離。水星進射手，揮別深沉的生死議題，放眼於宏觀的未來遠景，訂定長遠規畫。日火與天王星對分，當心經濟動盪傳出意外的財經消息，理財方式宜保守。

星象影響：金星進天秤、日金有相位、金冥三分相、水星進射手、日火與天王星對分

12星座個別運勢：

【累的：金牛、巨蟹、處女、水瓶】

金牛：職場要應付情感勒索，感情好惡全表現在臉上

巨蟹：事情不如預期需調整心態，與對象調適未來展望

處女：工作忙碌百廢待舉，對另一半須忍耐少說少錯

水瓶：事業上需務實談論金錢，情感表現稍嫌無心無趣

【穩的：牡羊、獅子、天秤、天蠍】

牡羊：工作適合從事幕後工作，感情步調緩慢想低調點

獅子：事與願違需多問家人意見，愛情上積極談論婚嫁

天秤：與合作對象互相拉扯，對另一半態度要放柔軟些

天蠍：合作上搖擺不定，感情避免比較而陷入自憐狀態

【讚的：雙子、射手、摩羯、雙魚】

雙子：職場上有貴人運，感情上尋求真知灼見者的建議

射手：展開新計畫充滿效率，遇到心動對象採取行動

摩羯：積極表達意見有助事情發展，與對象須誠實溝通

雙魚：工作上受到善意的管教，桃花運佳要慎選對象