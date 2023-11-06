陸委會副主委梁文傑5日被爆在新潮流聚會中大抽加熱菸料，梁文傑回應表示，當天就是單純朋友聚會，不是什麼「趴」，如果有違法令，該罰就罰。網友不禁表示，民進黨肯定有個專門課程叫做重新定義，「趴不就是聚會嗎？」

民眾黨立委陳琬惠5日爆料，民進黨新潮流日前高層飲酒會，陸委會副主委梁文傑公然在室內使用違法的加熱菸。目前《菸害防制法》全面禁止電子菸，加熱菸等則須申請健康風險評估，否則可罰款。

網友紛紛在臉書發表看法，網友呂子奇指出，梁文傑稱，「陳琬惠委員所指我抽菸的地方，是在一間位於南京東路的居酒屋門口，當天就是單純朋友聚會，不是什麼『趴』。如果有違法令，該罰就罰。我太太也不希望我再抽菸，謝謝提醒」。讓他不禁認為，民進黨肯定有個專門課程叫做「重新定義」，趴(Party)不就是聚會嗎？他更酸說，不是走私，是超買；不是缺電，是剩不夠多；不是雙標，是時空環境不同；不是蓋牌，是校正回歸；不是白打，是混打；不是通膨，是物價上漲；不是停電，是跳電；不是核食，是福食。

「Care高雄」粉專更點出，目前加熱菸是非法的，而且高雄市政府衛生局已經在4月間確實稽查所有高雄市加熱菸販售店面，確定均已無販售。因此，梁文傑的菸，應該不是高雄賣的....。

網友黃志偉不禁表示，「禁別人吸加熱菸，結果自己吸」。網友李其哲則酸說，「不虧是民進黨，懂玩！不說了，我要先去辦黨證了」。

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