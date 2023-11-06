一名網友近日針對消費者自行刷QR code點餐並自行買單，後續卻仍被收取10%服務費一事表達不合理之處。網友指出，許多餐廳自疫情期間已逐漸從服務員前來點餐，後紛紛改為電子點餐，而這種點餐方式也成為一種趨勢，然而該情形用於消費者點餐、結賬皆須自己來的前提下，令他氣憤直呼「不合理！」

據了解，原Po前（4）日於爆料公社上發文，指出之前因為疫情關係，許多餐廳已從服務員親自前來點餐改用為電子方式，即自行刷QR code點餐後自行買單。不過他直指該現象一不合理之處，即在此萬事自己親手來的前提下，店家卻仍收取10%服務費；

另，也有網友對原Po所述提出一反制方式：「因資安問題，無法QR點餐」，並同時將此對比國外稱結賬是信用卡放桌上，經店員拿走付清費用後再退還，然而於台灣卻是消費者自行排隊結帳，更強調：「那些說不爽不要吃的，請自行回避吧，你們想被盤，就繼續被盤吧」。

該貼文一經曝光，網友也紛紛留言表示：「既然收服務費了！就盡量叫他們做事」、「只能說台灣各式餐飲都要加油，所有的便利都需要付費，越便利就越貴」、「意思餐點都要自己拿？」、「拜託喔，你以為這是服務費 是精神補償費好嗎？奧客這麼多」、「全面抵制才有用，說多了都是淚」。