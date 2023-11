台灣交通環境不友善,長年受外國人詬病,一名旅居台灣的外國男子表示,昨走在馬路上差點被闖紅燈的機車騎士撞,讓他氣得破口大罵,直言台灣長年的交通問題,讓他很後悔來台灣,擔心有天發生交通意外,父母只能搭飛機來台替他收屍。

原PO昨(5)日於臉書社團《反攻大路》指出,昨參加台中國際馬拉松跑半馬,結束後步行返家,路上險被闖紅燈的機車騎士撞,他氣得用英文大罵「What the hell? What are you doing?(什麼鬼?你在幹什麼?)」但對方沒有說一句抱歉就離開。

原PO表示,不懂為何台灣闖紅燈右轉罰款這麼輕,他每天走在路上都很擔心被台灣人撞死,他同意別人說的「台灣很安全」,但這個「安全」是不同層面的「安全」,在歐美國家要擔憂金錢「安全」,在台灣要擔心生命「安全。」

因此他每次過馬路前,都會用手機錄影紀錄,深怕發生任何意外,父母只能坐飛機來台替他收屍,「有時候我真的後悔來台灣,我來台灣是錯誤嗎?」儘管有不少人努力改變台灣交通現況,但許多人對交通安全或行人安全的觀念仍不足。