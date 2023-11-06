台灣交通環境不友善，長年受外國人詬病，一名旅居台灣的外國男子表示，昨走在馬路上差點被闖紅燈的機車騎士撞，讓他氣得破口大罵，直言台灣長年的交通問題，讓他很後悔來台灣，擔心有天發生交通意外，父母只能搭飛機來台替他收屍。

原PO昨（5）日於臉書社團《反攻大路》指出，昨參加台中國際馬拉松跑半馬，結束後步行返家，路上險被闖紅燈的機車騎士撞，他氣得用英文大罵「What the hell？ What are you doing？（什麼鬼？你在幹什麼？）」但對方沒有說一句抱歉就離開。

原PO表示，不懂為何台灣闖紅燈右轉罰款這麼輕，他每天走在路上都很擔心被台灣人撞死，他同意別人說的「台灣很安全」，但這個「安全」是不同層面的「安全」，在歐美國家要擔憂金錢「安全」，在台灣要擔心生命「安全。」

因此他每次過馬路前，都會用手機錄影紀錄，深怕發生任何意外，父母只能坐飛機來台替他收屍，「有時候我真的後悔來台灣，我來台灣是錯誤嗎？」儘管有不少人努力改變台灣交通現況，但許多人對交通安全或行人安全的觀念仍不足。