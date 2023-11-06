馬林魚的女總管離開之後，球團決定挖角光芒總管班迪克斯（Peter Bendix）來擔任棒球部總裁！美國記者Ken Rosenthal報導，班迪克斯已經告知光芒員工他要前往馬林魚的消息，光芒員工可能也習慣了，事實上光芒的總管和球員常常都被其他球隊挖走。

馬林魚老闆施曼（Bruce Sherman）不滿意球隊培育新人的成果，決定撤換棒球部總裁，女總管伍佩琴（Kim Ng）與施曼意見不合拂袖而去。施曼原想聘請前紅襪棒球總裁布魯姆（Chaim Bloom）接任但被拒絕，布魯姆也是出自光芒。

坦帕灣光芒是團薪非常低的小市場球隊，但是他們連續5年打進季後賽，2020年殺進世界大賽，今年開季又改寫多項紀錄。班迪克斯是賽伯計量學（棒球統計學）的專家，2009年進入光芒，2019年開始掌權。

當年小說改編的電影《魔球》主角是前運動家總管，如果魔球真的有續集，主角肯定得是光芒高層了。光芒2021年締造例行賽100勝的團薪僅6600萬美元，相較之下洋基花費2億美元只有92勝。道奇、紅襪、釀酒人、太空人皆在光芒高層獵過人頭，除了釀酒人都有拿下世界大賽冠軍。