6日賽後坐在休息室內的杜蘭特終於笑了，且大聲說出，「我們很興奮，因為我們終於贏了。」因為戴文布克、畢爾兩大明星隊友雖然繼續因傷缺陣，杜蘭特6日轟下本季新高41分，帶領太陽120比106作客擊敗活塞，總算中斷最近的3連敗頹勢。

太陽總教練佛格說：「就算輸一場球都很不愉快，更何況連輸3場。」杜蘭特今天也終於獲得隊友火力支援，艾瑞克戈登貢獻21分、8助攻與5籃板，葛雷生艾倫14分，歐科吉替補拿下10分，杜蘭特說：「我們靠著團隊拿下這場勝利。」

反觀活塞苦吞4連敗，這是活塞總教練蒙提威廉斯本季例行賽首度遭遇自己前東家太陽，開賽前他還認為這樣很酷，等到比賽結束後，他馬上改口，「太陽打得比我們強勢，他們幾乎整場比賽都壓著我們打，這感覺很不好。」

擁有活塞季票座位的太陽老闆伊許比亞，今天跟家人坐在太陽板凳席附近觀戰，開心看著自己擁有的球隊擊敗自己家鄉球隊，他在上季開除蒙提威廉斯，改聘前湖人教頭佛格擔任太陽總教練。