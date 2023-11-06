一名家住中部羅姓男子，假冒女性身分，在網路上認識一名國中少女，認識一謊稱互傳裸照當成閨蜜，誘騙少女裸照後，又假裝是一名自己的男性友人，拿裸照威脅少女，約出後強行性侵2次，一審遭判3個7年2月至9年不等徒刑，應執刑11年，但羅男認為她已與少女和解而上訴，但遭二審法官駁回。

根據判決書，羅男於民國111年9月間，透過交友軟體LEMO，認識一名國中少女小美。並以暱稱「猪超級猪」佯裝為女性，與小美以閨密互稱，讓小美誤信「猪超級猪」網友為女性，當取得小美信任後，羅男便向小美謊稱稱要互傳自己之祼照，並在網路下載不詳女子祼體照片後傳送給小美，小美也因此自行拍攝祼照給羅男。

事後羅男變本加厲，以一人分飾二角色之模式，先以「猪超級猪」身分向小美佯稱：有東西託「小沈」拿給她，小美於是答應見面，隨後羅男就用「小沈」身分，開車與小美見面，接著不顧小美已表達月經來，強行性侵。

接著羅男又以「猪超級猪」身分對小美宣謊稱，「小沈」擅自取得小美自拍祼照，因此必須加「小沈」為好友，與小沈發生性行為，否則小沈會將她祼照拿去學校散布等語，導致小美心生畏懼，加「小沈」為好友，接著雙方又約見面，再度性侵，事後遭小美家人發現後怒提告。

一審法官認定，羅男曾有性侵前科，仍再次犯下本案，完全漠視法治、手段卑劣，依三次犯行，分別判處7年2月、8年、9年徒刑，應執行11年。

羅男不服上訴，二審法官認為，一審量刑妥適，沒有輕重失據的狀況，駁回羅男上訴，維持一審原判，仍可上訴。