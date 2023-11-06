佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁（佑昌馬光中醫診所提供/楊舒婷高雄傳真）

季節進入秋冬時，不少民眾有皮膚乾澀、發癢的狀況，這時民眾多數會選擇擦乳液來防止乾、澀、癢，不過佑昌馬光中醫診所院長陳昭仁就表示，「秋天屬燥、肺主皮毛」，除了擦乳液外，民眾還可以利用3大法來防止皮膚乾澀，包括充足睡眠、食用白、黃色蔬果和利用茶飲或燉湯來讓皮膚「白拋拋幼綿綿」喔！

陳昭仁說明，近日臨床上遇到一位40歲男性，因為工作忙碌經常熬夜，所以常常在秋冬季節產生皮膚乾燥、手掌脫皮、口乾舌燥等問題，這就是典型「熬夜傷陰」後，顯現在外層皮膚病症的例子。

陳昭仁說，中醫的經典書籍，《內經》就有提到秋冬的養生法則是秋天要早睡早起，冬天要早睡晚起，夜間在中醫來說是「養陰」的時段，早睡或充足睡眠就是補充身體好的水分的最佳方式，所以大某些明星凍齡的秘訣就是「充足的睡眠」，或者應該也聽過「睡美容覺」，其原理就是因為睡眠就是一個「養陰補水」的過程。因此長期熬夜除了會造成面色暗沉、皮膚粗糙乾燥以外，甚至會造成掉髮、指甲龜裂或相關水分不足的症狀，比如說口乾舌燥口臭、夜間發熱、便祕等問題，這些都跟中醫所說的「肺主皮毛」和「陰液不足」有相關。

陳昭仁表示，利用食用白色、黃色的食物也可以從肺開始保養皮膚，因為秋冬氣候乾燥多風，容易導致身體好的水分流失，再加上因為氣候較冷，如果又不慎飲食太多冰冷或重口味，會造成腸胃吸收出問題。

「飲入於胃，游溢精氣上輸於脾，脾氣散精，上歸於肺，通調水道…」說的就是這層關係，所以飲食太過重口味或太過冰冷，就會造成腸胃吸收出問題，沒辦法讓肺臟功能正常，進而導致水分的運輸出了問題。

人類的腸胃就像是汽車引擎，如果出了問題，就沒辦法把動力（肺臟）傳送給身體，所以不只會造成皮膚獲得不到充足的保濕，也會出現嗜睡疲倦、大小便不順暢、頭暈氣短等中醫說的肺氣肺陰不足的病症。

陳昭仁說，因此在秋冬可以多吃一些白白黃黃的食物或蔬果，因為大部分偏白的蔬果都因為「色白入肺」、「色黃入腸胃」，比如說白蘿蔔、水梨、柿子、杏仁、百合、麥門冬、山藥、蓮藕、白木耳等，可以有效改善皮膚乾燥暗沉甚至失眠、燥熱口乾等問題；如果腸胃平常比較虛弱或容易腹瀉的人，可以在烹調這些食材時加入少許薑片或黑糖、蜂蜜，間隔1至2天食用。