27歲歐陽妮妮是著名星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，她還有兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣同樣受到矚目，她近年電影作品《天降神機》、《畢業旅行笑翻天》。久未推出新作的她，近日遭網友嗆「一事無成又愛炫富、蹭妹」，讓她怒開譙「阿乾（干）你屁事！」

歐陽妮妮在IG有近88萬追蹤，近年小紅書當道，她開的帳號有22萬粉絲，在社群除了分享日常外，有不少品牌看中歐陽妮妮高人氣，讓她在社群置入品牌。未料，日前在小紅書上分享日常時，有網友留言批評她「妮妮就是一事無成又愛在自媒體炫富，買一堆超過自己經濟能力的愛馬仕包又死不承認都是靠妹蹭名氣」。

對此，讓她火大開譙「是喔～阿乾（干）你屁事！請問我有錢花到你的錢了嗎？死不承認又是哪裡來的？我需要去跟誰承認什麼嗎？你自己賺不到錢去羨慕別人去分析別人，留下這個評論跟猜想，對你的人生有什麼幫助嗎？我蹭誰的名氣有關你什麼事？還是你羨慕我有妹妹蹭你沒有？你真無聊呢～去評論批評這輩子你不會認識的人，對你的人生有什麼幫助嗎？好好想你要怎麼賺錢買愛馬仕吧！不要自己在那邊吃不到葡萄說葡萄酸」。

歐陽妮妮置入品牌竟遭網友嗆。（圖/歐陽妮妮 小紅書 ）

而該名網友似乎追蹤歐陽妮妮許久，部份貼文下都能看到她的留言，「建議妮妮放棄明星夢吧！好好做幕後、做彩妝師或是造型師，低調一點不要再炫耀你買多少包，會得到很多人喜歡的」，被歐陽妮妮回嗆「建議你去學學怎麼打標點符號吧！我為你老師哭泣」；對方接著再酸，「其實妮妮小時候長得很漂亮，好好讀書跟練個技能也不會變成現在這樣」，妮妮則回，「你從我小時候關注我到大～我看你是喜歡我吧」。