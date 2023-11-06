立委陳琬惠接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑（左一）在新潮流高層飲酒趴，完全不顧旁人眼光，肆無忌憚地使用吸食加熱菸。（陳琬惠提供）

梁文傑遭爆飲酒趴吸加熱菸 薛瑞元說話了 @ChinaTimes

民眾黨立委陳琬惠昨（5）日接獲爆料指出，陸委會副主委梁文傑在新潮流高層飲酒趴肆無忌憚地吸食加熱菸，引發爭議。由於菸害防制法於今年3月22日修正施行，目前我國全面禁止使用類菸品(包括電子煙)，且尚未有經衛生福利部健康風險評估審查核定通過之指定菸品(包括加熱式菸品)或其必要之組合元件，梁文傑違法使用，最高可處新臺幣1萬元罰鍰。

陳琬惠昨指出，她接獲網友檢舉，今年一場由民進黨總統參選人賴清德的競選總幹事潘孟安出席的新潮流高層飲酒趴，梁文傑卻吸食加熱菸，呼籲衛福部長薛瑞元出來講清楚，釐清要不要依法開罰。

根據菸害防制法第7條第1項規定，「中央主管機關公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之」。衛生福利部同日公告指定菸品(包含加熱式菸品)及公告指定菸品健康風險評估審查辦法，目前尚無任何一家加熱菸業者的商品核准通過，另依同法第15條第2項規定，任何人不得使用類菸品及未經衛生福利部健康風險評估審查核定通過之指定菸品(包括加熱式菸品)或其必要之組合元件。購買或使用電子煙在內之類菸品及未合法的加熱菸，違者將依菸害防制法第40條第3項，最高裁處新臺幣1萬元罰鍰。

梁文傑昨晚針對此事則回應表示，若有違法令，該罰就罰。

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