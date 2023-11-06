台中市某家便利商店，一名女店員與一名男子，2人疑似情侶，在店內嬉戲追逐，男子還用上衣將女店員的頭蓋起來，疑似作出口愛動作引人遐想，雖沒有裸露，但是在公共場所做出這種行為，相當不恰當，影片瘋傳後也引起警方注意，轄區警方表示，雖未接獲報案，但已展開追查，若影片屬實，將依公然猥褻罪傳喚2人到案。

轄區警方則說，只要是在公共場合，不論雙方是自願或被動，但行為公開猥褻，恐已涉及公然猥褻，將進一步追查兩人身分後，不排除傳喚到案說明。

根據網友在臉書社團《爆怨公社》貼文，從畫面一開始，就看見女店員走進店內，男子在後方追逐，直接追進櫃檯後方，隨後畫面就跳到男子用衣服蓋住女店員頭部，並做出不雅的動作。

網友留言表示：「這是看診遊戲嗎？有夠真實的」、「原來超商有特殊服務」、「這家店完了，老闆花三百多萬被員工這樣搞」、「這家負評蠻多的」、「有這種服務我怎麼不知道」、「店裡有監視器他們不知道嗎？」、「超商有賣音樂課服務？我再也不去小七了！」、「他在運球」，網友反應相當熱烈，但是也有網友指出，這家店是連鎖店，這個行為可能會被總公司提告，且店長也會遭受波及，至於後續這名女店員的下場如何，這就不得而知了。

超商總公司表示，店員於當班時間不當嬉戲、造成民眾誤解形成不良印象，將以解僱處理，並同步追究加盟店之管理責任。

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