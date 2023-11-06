女星林心如17歲以模特兒身分出道，22歲時出演《還珠格格》一炮而紅，近年轉做製作人有成，接連推出的《華燈初上》、《她們創業的那些鳥事》、《我的男孩》等都口碑不錯，最近又登上新陸綜《我們的美好生活》暢聊日常趣事，這次來賓有老友蘇有朋與喬欣，眾人聊起拍攝《還珠格格》的往事，林心如重看自己演出「紫薇失明」的戲，竟嚇爆尖叫，連一旁的蘇有朋也忍不住喊：「笑死了！」

1998年瓊瑤編劇的《還珠格格》播出，由趙薇、林心如、蘇有朋和周杰主演，搞笑又輕鬆的古裝劇掀起一波風潮，連帶捧紅了女主角趙薇、林心如，而這由林心如飾演溫婉動人的紫薇，至今也成為一個經典角色。飾演「五阿哥」蘇有朋在當時更擄獲無數少女芳心。

蘇有朋在《我們的美好生活》節目中透露，當年他們都是新人第一次演戲，瓊瑤要求台詞必須一字不漏，不能自己加「啊」、「啦」等詞，林心如劇本看了2遍就直接上，是他心目中的「背詞王」，林心如則認為把詞背好是演員的基本責任。

林心如分享當時演「紫薇失明」壓力很大，因為從沒演過失明的人，最後想出辦法是摘掉隱形眼鏡，看不清的狀態上場，此時此刻，蘇有朋找出當年的片段重看，林心如被自己生澀又誇張演技嚇到大叫「好爛啊」，不敢相信自己的眼睛，又講了一次「我演得好爛啊」，蘇有朋在旁笑到彎腰。