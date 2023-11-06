Pelicans say CJ McCollum has been diagnosed with a small collapsed right lung. He will undergo additional examination in the next 48 hours to determine the progress of healing. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2023

鵜鶘的傷兵危機永遠沒完沒了！根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞6日搶先爆料，鵜鶘當家後衛麥科倫被診斷出右肺局部氣胸，將於未來48小時接受進一步檢查，然後決定治療方案，他在2021年12月效力拓荒者期間也曾發生氣胸，最後休兵6周、缺席18場。

所謂氣胸是指空氣進入肺部與胸壁之間，會擠壓到肺部外側，造成呼吸困難，甚至肺部整個或局部塌陷，不過這種疾病或許不需要手術治療，無論如何麥科倫恐怕接下來仍要休息一段時間了，他在本季場均21.7分、5.7助攻與4.8籃板，是鵜鶘搶下4勝2敗的主要功臣。

只是鵜鶘始終沒有辦法擺脫傷痛問題，目前莫菲(左膝半月板受損)、阿瓦拉多(右腳踝扭傷)與馬歇爾(右膝挫傷)3名重要陣容輪替球員，本季到現在都還沒有辦法上場，英格拉姆也因右膝肌腱傷勢突然缺席了3場比賽，直到前役才告付出，表現卻不太理想。