美國公布經濟數據顯示就業和薪資成長減緩，勞工市場降溫降低央行進一步升息預期，美股4大指數勁揚。台股今(6)日受帶動早盤上漲逾130點，約來到16646.98點。台股上周五收在16507.65點，較前週上漲373.04點，漲幅約2.31%。

台積電在美掛牌ADR以 91.79美元作收，上漲1.31美元，漲幅為1.45%。台積電早盤上漲5元至554元。

焦點股方面，航運龍頭馬士基表示，因為運費下跌和貨櫃航運需求疲弱，公司預計全年營業利益將降到財測區間的低端，並且將裁員1萬人。利空消息衝擊今日航運股表現，長榮、陽明逆勢下跌3％。

道瓊工業指數終場上漲222.24點，或0.66%，收在34061.32點。標準普爾500指數上漲40.56點，或0.94%，收在4358.34點。以科技股為主的那斯達克指數上漲184.10點，或1.38%，收在13478.29點。費城半導體指數上漲86.025點，或2.55%，收在3454.566點。