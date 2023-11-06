在日本拉麵是平民美食，在台生活的日籍部落客「日本人的歐吉桑」分享，在日本拉麵店根本是「魔界」，規定多、糾紛也多，像是有日本拉麵店就規定，人潮多的時候吃拉麵不能滑手機，還發生過顧客等到不耐煩，進店裡把吃完麵不走的客人抓起來打，讓他笑稱，這發生在台灣會被罵死吧。

「日本人的歐吉桑」日前在臉書分享，在日本有些日本拉麵店規定較嚴格，尤其是沾麵店，二郎拉麵系列店等，某次他在東京一家拉麵店吃到超好吃的沾麵，但店家規定「店外有人排隊時，店內客人不可以一邊看手機一邊吃拉麵」，其實在日本吃拉麵偶爾就會看到這種規定。他想，換做是台灣拉麵店採行這種規定的話，可能會被客人罵死。

另外「日本人的歐吉桑」還分享，日本拉麵店令人印象深刻的社會案件，是發生在一間要排隊很久的福岡人氣拉麵店，有一天店內客人吃完拉麵後沒有馬上離開，一直坐在店裡，結果在店外排隊的客人非常生氣，衝進店裡毆打對方而遭到逮捕，還上新聞版面，讓人傻眼。

「日本人的歐吉桑」直言，日本的拉麵店根本就是魔界，尤其在喝醉的人比較多的鬧區拉麵店吃拉麵真的要很小心，因為日本人很喜歡喝醉酒後再去吃拉麵，而這些喝醉的人非常容易引發一些離譜又超麻煩的糾紛。對此，網友紛紛留言：「個人覺得打得好」、「在日本我可以接受，在台灣我不行」、「台灣現在超多拉麵店的規定也超嚴格的」。

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