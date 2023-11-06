因應資安人才需求孔急，國立台灣科技大學於112學年度增設「資訊安全科技與管理碩士班」，完整考量資安產業不同職缺，結合業界合作進行課程規畫，建立以產業需求為導向的資安人才培育體系。

台科大也是獲得國科會「台灣資安科技研究中心 (TACC)」計畫補助的全國九個學校或研究中心之一，未來除尋求在資安研究上成為國際頂尖之外，也將藉由產官學資源鏈結、國內外專家學者經驗分享，強化實務技能，培育臺灣資安產業人才。

台科大資管系系主任兼資通安全研究與教學中心主任查士朝說，台科大長期和業界有緊密合作關係，攜手培育資安人才。比如：和全球網路安全業界領導廠商Palo Alto Networks合作開設資訊安全防禦技術實戰課程，和全球虛擬化技術領導廠商 VMWare 合作開設課程。並與伊雲谷數位科技公司及以色列 Check Point 公司簽訂產學合作計畫。

課程設計上，最大特色是培養「資訊安全架構師」，協助企業建立資訊安全架構。瞭解如何開發安全的程式，並且在系統規畫時，透過開發安全營運（DevSecOps）技術與「威脅狩獵」，以確保系統上線後的安全。另外，也針對亟需仰賴資安的產業，開設「智慧製造安全」及「物聯網元件安全與檢測」等課程，讓同學掌握該產業資安關鍵議題。

對於想要就讀「資訊安全科技與管理碩士班」的大學生而言，查士朝建議先在大學部修習基本課程，了解系統原理，在碩班階段再談深化研究與產業應用。比方若要在資安事件發生時，知道問題的原因與因應，就需要瞭解各種不同系統運作方式。