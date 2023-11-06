據知情人士透露，特斯拉還將在12月發放津貼1,500歐元（約1,609美元）以緩解通膨影響，且明年2月起德國工人年薪將額外提高2,500歐元。

上個月特斯拉表示會在11月通知員工加薪幅度，並表示去年已經調薪6%。

德國工會IG Metall此前表示，特斯拉給的薪資比集體談判協議所規定的低了約20%。

《華爾街日報》並指出，特斯拉執行長馬斯克在訪問德國期間亦承諾，在明年擴建之後，特斯拉將在德國廠生產新一代電動車。

特斯拉和IG Metall尚未回應路透社的置評請求。