杰力第三季營收4.55億元，季減少2.6%；稅後淨利8752.4萬元，季減少18.2%，每股稅後盈餘1.72元；單季毛利率21.81%，季減少10.9個百分點。累計前三季營收13億元，年減少33.7%；稅後淨利2.58億元，年減少50.8%，每股稅後盈餘5.07元；前三季平均毛利率27.95%，較去年同期下滑13.83個百分點。

杰力第三季單季、累計毛利率出現雙位數下滑，對此杰力表示，市埸價格壓力及因應存貨政策提列存貨呆滯準備，其實並無存貨實際不能用之虞，等到銷售後便會迴轉損失，恢復正常毛利水位。此外，預計待高價位庫存去化後，也能降低價格壓力。

富鼎第三季營收約7.9億元，季增加9.87%；歸屬母公司淨利1.35億元，季增加96.17%，寫下4季新高，每股稅後盈餘1.16元，本業與業外收益同步攀升；單季毛利率26.39%，季增加4.27個百分點。累計前三季營收21.64億元，較去年同期減少32.48%，歸屬母公司淨利2.62億元，年減少67.8%，每股稅後盈餘2.25元。平均毛利率24.96%，較去年同期下滑11.64個百分點。

力士第三季合併營收為1.96億元，季增加32.09%，營業虧損11.8萬元，虧損情況較第二季收斂，稅後淨利909.9萬元，每股稅後盈餘0.27元，相較第二季轉虧為盈，主要受惠庫存調節在第二季已落底，加上產品組合優化推升毛利率明顯上揚；力士累計前三季合併營收5.27億元，營業虧損802.5萬元，稅後淨利817.2萬元，每股稅後盈餘0.25元，擺脫上半年虧損，前三季獲利轉正。

力士第三季毛利率較第二季增加7個百分點，主要受惠自有ETG & RTG專利技術導入產品比重持續攀升，合計佔營收比重已達17.61%，其中ETG技術來自公司在電源供應器MOSFET市場的滲透率持續深化所帶動，RTG技術則廣泛應用於NB電池及Wafer半成品製程技術，其中Wafer半成品部份，主要應用在陸系高階智慧手機領域，因今年陸系高階智慧手機廠重返市場，連帶使相關電子供應鏈拉貨轉強。

展望後市，力士表示，即便市場對2024全球經濟景氣與消費電子消費力道雜音仍多，然最壞情況已過，供應鏈庫存過高問題在第二季落底，第三季庫存水位亦已降至正常水位；力士指出，在拉貨動能反轉向上，加上電子產品世代推進，以及AI浪潮推動下，45W以下產品將逐步被65W產品取代，新機種使用MOSFET數量亦將隨之提升，可望挹注力士明年成長動能。