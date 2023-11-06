中國大陸駐美國大使謝鋒3日向在江蘇省蘇州昆山市舉辦的第5屆中美友城大會開幕式影片致辭。（翻攝自大陸駐美使館網站）

中國大陸駐美國大使謝鋒近日表示，中美兩國一座座友城（友好城市）連點成線、織線成網，始終是推動中美關係發展的毛細血管，地方交流合作大有可為、前景廣闊。希望發掘地方優勢互補的潛能，拉緊友城交流合作的紐帶，搭建中美民間友好的橋梁。

據中國大陸駐美國大使館網站消息，謝鋒3日向在江蘇省蘇州昆山市舉辦的第5屆中美友城大會開幕式影片致辭時表示，本次大會是疫情後中美舉辦規模最大的地方交流活動。不久前，國家主席習近平與訪中的美國加州州長紐森會見，向美友好人士和組織覆信，傳遞了希望兩國人民友好下去的善意和誠意。

謝鋒表示，正如習近平所說，中美關係基礎在民間，希望在人民，未來在青年，活力在地方。中美兩國已建立284對友好省州和城市，一座座友城連點成線、織線成網，始終是推動中美關係發展的毛細血管、深化兩國交流合作的活力細胞、促進人民相知相親的重要平台。

謝鋒指出，當前，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，中美地方交流合作大有可為、前景廣闊。毋庸諱言，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰。我們要本著對世界、對歷史、對人民負責的態度，按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動中美關係真正穩下來、好起來。

謝鋒說，中美兩國人民都同樣熱愛和平、追求繁榮、期盼合作。地方合作和人民友好的大門一經打開，就沒有任何力量可以把它們關上。希望在座各位以此次大會為契機，發掘地方優勢互補的潛能，拉緊友城交流合作的紐帶，搭建中美民間友好的橋樑，為推動中美關係回到健康、穩定、永續發展的軌道厚植基礎、注入動力、開拓未來。

第5屆中美友城大會由中國人民對外友好協會和江蘇省政府共同主辦，論壇主題為「共建綠色城市 共用民生福祉」。習近平向大會致信。大陸全國政協副主席、民進中央常務副主席朱永新宣讀致信，江蘇省委書記信長星、中國人民對外友好協會長楊萬明等出席開幕式並致辭。來自大陸10多個省市的代表和美國22個州近20位郡市長等共約200人出席大會及配套活動。