【全程字幕】梁文傑酒趴不只吸加熱菸？ 徐巧芯加碼爆出入「這會館」 @ChinaTimes

陸委會副主委梁文傑昨（5）日先後被民眾黨立委陳琬惠和國民黨台北市立委參選人、市議員徐巧芯爆料，違規吸食加熱菸、與辣妹先後進出同1棟大樓，後他緊急回應「該罰就罰」、「不要看圖說故事」。徐巧芯今(6)日再度發文爆料，該棟大樓裡面有招待所和博弈公司，且負責人疑似是「88會館」之亂的嫌犯鍾興樺，她質問梁文傑，鍾「是你朋友嗎？」

徐巧芯今在臉書發文表示，照片拍攝者告訴她，10月27日晚間9點多，梁文傑先搭公務車去某居酒屋，後有人幫他叫計程車到該大樓，他進入大樓後，不久後就出現數名穿著清涼、身材姣好的女子走進同棟大樓裡。而在1個多小時後，梁文傑在工作人員與席間友人護送下搭車離去，「在裡面談了什麼，也只有他自己最清楚。」

「晚上9點到凌晨1點之間，哪一類型的公司開到這麼晚？」徐巧芯指出，梁文傑去的那棟大樓，裡面其實有一間名為「鍾先生會所」的招待所，其曾被投訴，跟88會館一樣，在夜間有許多不明人士出沒，也有不少人喝醉後在外喧嘩，周邊居民不堪其擾。

徐巧芯並指，該「鍾先生會所」過去就被網友發現，裡面有家博弈公司。

徐巧芯接著寫「而又開招待所，又開博弈公司的鍾先生，有一位涉嫌詐欺、地下匯兌，過去新聞報導曾與郭哲敏合作的「鍾興樺」（華少）」

徐巧芯指，過去新聞報導曾與郭哲敏合作、引爆「88會館之亂」的「華少」鍾興樺。她因此質問梁文傑，梁說當時去朋友公司，而鍾興樺「是你的朋友嗎？」

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