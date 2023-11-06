美廠英特爾近期衝刺晶圓代工事業，該公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）接受外媒專訪時坦言過往有3大失策，包括錯失了智慧型手機晶片商機、取消早期對人工智慧GPU的關注，未將重心放在興建大型晶圓代工廠。

季辛格接受《Digit》專訪時說，英特爾錯過智慧手機晶片商機。他回顧英特爾2008年發表第一批Atom CPU，主要是為了智慧手機設計，但當時智慧型手機晶片以ARM架構晶片為主，Atom熱潮很快就消退；之後在2012年發表首支搭載英特爾晶片的智慧型手機，但2016年該智慧型手機晶片專案就被取消。

再者，季辛格也對英特爾2010年取消Larrabee專案表示不滿，Larrabee本來是早期的通用型繪圖處理器（GPU）。季辛格當時離開英特爾後，該專案就被砍掉，他強調，如果英特爾當初制定成功的GPU計畫，在現今的AI軍備競賽中，將不至於輸給輝達這麼多。

談到代工業務，季辛格則說，先前英特爾對興建大型晶圓代工廠有著根本性的偏見，如今已把晶圓代工廠事業列為主要優先項目，在不久的將來輝達還可能成為英特爾代工客戶。

季辛格認為，英特爾之前錯失智慧手機晶片商機，也未把握AI趨勢以及沒有涉足代工領域，公司現階段要盡最大努力重返光榮。