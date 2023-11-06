自從已故的三星會長李健熙於2020年10月辭世後，家族內的成員便按照之前所規畫的利用5年時間，分期繳交繼承的巨額遺產稅。根據統計，繼承這些遺產共需繳12兆韓元的驚人稅金。

李健熙遺孀洪羅喜與李健熙的兩個女兒，目前分別擔任高檔氣派的新羅酒店（Hotel Shilla）執行長李富真，以及三星公益基金會（Samsung Welfare Foundation）主席李敘顯，已於上周委託韓亞銀行（Hana Bank）代為執行股份釋出各項作業。

此協議中，韓國資產持有第2大的韓亞銀行，最晚必須要在2024年4月30日之前，賣掉洪羅喜一人獨有的三星電子0.32%股份，以及兩位女兒共同持有的0.18%三星電子股票。若以最新收盤價每股69,600韓元計算，三星電子在未來半年左右期間，預計套現金額約在2.08兆韓元。

新羅酒店執行長李富真還簽署另項額外協議，委託韓亞銀行出售下列公司的股份，包括三星物產的0.65%、IT服務公司三星SDS的1.95%，以及三星人壽保險的1.16%，目前粗估總金額共計4,993億韓元左右。