全球最大的無差別舞風一對一賽事Red Bull Dance Your Style在歷經了45個國家、超過150場的區域賽事後，16強選手於台灣時間11月5日凌晨3點在德國法蘭克福室內體育場進行世界決賽。最後由來自韓國的「街頭女戰士」Waackxxxy以爆滿能量的風格及魅力舞姿贏得全場歡心，成為Red Bull Dance Your Style首位女性世界冠軍。

Red Bull Dance Your Style是場不分舞風的一對一賽事，DJ以流行音樂隨機出題，而不同風格的舞者需隨著音樂節奏即興發揮，最特別的是由現場觀眾擔任評審決定贏家。今年Red Bull Dance Your Style世界決賽在德國法蘭克福舉行，全場6,000名觀眾以手環亮燈投票，該比賽相當考驗舞者的現場反應及舞台魅力。

最終冠軍由甫結束韓國節目《街頭女戰士2》的Waackxxxy一路過關斬將，獲得全場觀眾喜愛，成為新任世界冠軍。「簡直是不敢相信！在四強賽遇上The Crown的時候，我以為我就要輸了，因為他真的是一個很有魅力的舞者。當結果出來的時候，我整個人驚呆了。真的很感謝現場觀眾的支持！」

將Red Bull Dance Your Style視為夢想賽事的Waackxxxy受邀擔任外卡選手，在四強賽事時遇上美國舞者The Crown，兩人在兩輪的對抗中不相上下，現場觀眾熱血激昂要求加賽後，脫穎而出晉級至總決賽。隨後她在總決賽遇上來自荷蘭的嘻哈舞者Gio，兩人在一番激烈對尬後，仍由Waackxxxy獲勝，成為Red Bull Dance Your Style首位女性世界冠軍。

下一屆Red Bull Dance Your Style世界決賽將於2024年11月9日在印度的孟買舉行，現場票券已開賣，詳情請見活動網站：www.redbull.com/danceyourstyle