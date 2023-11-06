泰國一名為潘薩（Phansa Phansaa）的女子，一直對護照上有釋迦牟尼佛的圖案感到困惑， 近日她才意識到釋迦牟尼佛是她大頭照的負片，由於她的大頭照是綁包頭、露出兩側耳朵，輪廓和釋迦牟尼佛一模一樣，貼文引發2.6萬人爆笑，不少人搞笑說「相似度99%。」

據外媒《Sanook》報導，潘薩近日在個人臉書指出，一直不解護照右下方為何會有釋迦牟尼佛的圖案，直到最近她才知道，那張像釋迦牟尼佛的圖案，根本是她自己。

因潘薩護照上使用的大頭照綁包頭、露出兩側耳朵，導致照片處理成負片效果時，頭髮及耳朵輪廓像釋迦牟尼佛，讓她笑說「一開始我很困惑為什麼護照上有佛像，喔！原來是我。」

潘薩在臉書上的貼文，讓2.6萬人笑瘋，「快笑死」、「請接受我膜拜」、「致上敬意」、「妳的長像充滿佛光」、「佛光普照」、「相似度99%」、「南無阿彌陀佛。」

目前泰國民眾辦理護照須花費1500泰銖（約新台幣1355元），就能換一本效期10年的護照，除格式上改變外，也增添傳統泰式圖案、臉部掃描、浮雕簽名和國際民用航空組織圖案等，同時還有點字印刷，供視障人士使用。