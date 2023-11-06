對於業者在網路販賣鯊魚劍被起訴，海洋委員會海洋保育署6日呼籲，在網路上非法販售鯊魚劍案提起公訴，最高可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬至150萬元罰金。「鯊魚劍」是由海洋保育類瀕危的「鋸鰩」鼻鋸（吻部）加工製成。

海洋保育署與海巡署偵防分署台南查緝隊等單位前於2021年3月15日於台中市查獲鯊魚劍100支及鋸鰩吻部牙齒624顆，台南地檢署今年9月依違反「野生動物保育法」規定，針對業者於網路拍賣網站販售鯊魚劍案提起公訴。

海保署說明，「鯊魚劍」是由海洋保育類「鋸鰩」鼻鋸的吻部加工製成，鋸鰩為軟骨魚類，吻部延長，兩側有齒狀突起，長相類似鯊魚，但不同的地方是鋸鰩身體扁平，吻部上沒有肉質觸鬚，比較接近鱝類。

鋸鰩主要棲息於全球熱帶、亞熱帶的淺海，台灣周邊海域也曾出現過尖齒鋸鰩。鋸鰩的吻部被視為收藏品或傳統藥材，因信仰的需求，過去台灣漁船從遠洋帶回鋸鰩鼻鋸，成了鯊魚劍的大宗來源。

海保署表示，鋸鰩性成熟年齡晚，胎仔數少，屬於繁殖力較低的動物，容易因汙染或人為濫捕而滅絕，2007年瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES）將鋸鰩列為附錄一，原則上禁止國際間貿易，台灣於2008年將鋸鰩科所有種（Pristidae spp.）列為保育類野生動物，2013年世界自然保育聯盟（IUCN）也將鋸鰩列為瀕危（EN）物種。

海保署呼籲民眾切勿買賣保育類動物產品，並踴躍檢舉違法，撥打海巡署「118」專線檢舉，共同守護珍貴的海洋保育類野生動物。