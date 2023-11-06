世新大學中文系及真理大學台文系傳出將停招，文史哲學系的發展引發擔憂。教育部長潘文忠今天表示，關於人文社會科學領域學系失衡情形，教育部會特別注意，而大學也未必一定以刪除或裁併的方式來處理，可以在跨領域課程提供更多修習彈性。
立法院教育及文化委員會今天審查教育部預算，對於許多大學人文社會科學領域面臨停招的問題，潘文忠在會前受訪表示，依照《大學法》，各大學思考整體定位發展，會有新增或調整系所的狀況，但相關過程都要經過校內充分溝通，並獲校務會議通過。
潘文忠表示，教育部每年2、3月都會針對大學所提出系所調整情形做最做後的審查及核定，各界關心的人文社會科學領域失衡情形，教育部會特別注意。此外，教育部之前也針對高中生推動人文社會相關計畫，讓更多高中階段的學生，了解與認識。
至於大學端方面，潘文忠說，《學位授予法》已修法，學生修課時不會被侷限在入學系所，他們可以去修其他有興趣學分，並在畢業證書時加註。大學對於跨領域課程可以提供更多修習彈性，未必一定朝刪除或裁併某些學系。人文社會及領工領域都是國家需要培養的人才，不應該因為現在的產業狀況，而影響到人才培育的多元姓。
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