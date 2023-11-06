信義房屋19年來投入五億元推動「社區一家」全民社造行動計畫，是國內單一企業支持最久的社區改造計畫，對於許多剛踏入社造的個人與團體，信義房屋宛如社區天使投資人，支持夢想轉動。今年社區一家提案總件數再度破千件，個人與校園提案數也較去年成長，在計畫類型上跨世代的社會關懷、社區產業創新以及永續生態等更是熱門關注議題，顯見永續觀念已在社區成形；今年選出4件首獎、88件楷模獎及122件種子獎，並由首次參與提案的美濃湖水雉復育工作站獲得《社區一家-幸福社區類》最高50萬獎金

社區一家發起人信義企業集團創辦人周俊吉表示，自2004年開始推動的社區一家是希望凝聚人與人的情感，讓家的定義擴大，讓社區成一家，進而走向全台一家。在計畫推展中也不斷發展出能讓更多關心台灣這片土地的人都能來參與的方式，從一開始的社區發展協會、團體、社企、個人、到大專青年，現如今許多國小學童也加入社造行列，近年更有外籍人士、新住民也積極參與。除了擴大影響力，為了讓社區能永續發展，信義房屋也積極推動永續共榮生態圈，透過資源對接與培訓，讓具有發展潛力的社區能建立起自己的商業發展模式，為地方帶來生機。

社區一家評審團觀察，在疫情趨緩的台灣社會，社區一家強調的「凝聚人與人的情感」，成為提案者關注重點，在計畫展現上，跨世代的社會關懷，如青壯人口對社區長者生活照顧，或是高齡者投入學校教育，世代間相互合作扶持，成為穩定社會發展的重要力量；此外在氣候變遷與永續倡議下，也有越來越多的提案者展現對生態永續的重視，無論是在環境保育、生物多樣性、循環經濟等議題上，都能看到具有創新思維與行動的提案內容。

首次參加即獲「幸福社區類-首獎」的社團法人高雄市野鳥學會美濃湖水雉復育工作站，多年來以民間自發力量成功讓稀有保育鳥類水雉在美濃湖畔繁殖。今年更擴大影響力，結合社區居民將荒廢的甲魚養殖池轉化為兼具育苗與環教功能的水草樂園，營造水雉棲地與生態產業的運作典範。同樣也是初次提案就獲得「築夢個人類-首獎」的葛韋成，因為希望讓家鄉長輩「健康老化、在地老化」，他從長者飲食切入，以原型餐食出發，將「健康」、「友善」帶⼊社區，改變食物質地，讓食物更好入口的同時能保有食物原狀與味道，滿足健康營養需求，更與社區關懷據點、長照機構共同深耕社區，打造長者友善餐點、建置友善美食知識庫，促進大眾對長者友善餐食議題的關心。

「國小師生組-首獎」得主為桃園市高原國小，由長期投入環境教育的黃怡平老師，邀請地方專家與導入科學工具，規劃溪流教育課程，帶領孩子從河川生態的認識和學習中，建立完整的環境保育觀念與行動，更重要的是熟悉自己的家鄉與培養在地認同感。特別是更與在地的河川巡守隊及公民團體合作，一起淨溪、移除外來物種，擴大影響力感動居民共同守護家鄉溪流。

「中學師生組首獎」得主為新北市華僑高級中學「根與芽志願服務社團」，是長期深耕社造，並屢獲社區一家楷模獎肯定的團隊。他們藉由淨灘、弱勢兒童閱讀培力，以及青銀世代交流等活動，從社團出發，邀集更多師生投入服務，也引導學生觀察與反思，共同為環境盡一份心力，也帶給兒童、長者活力與希望，激發手心向下帶來的感動，讓服務種子生生不息。今年大專青年組首獎雖然沒有出現讓評審為之一亮的提案，但是整體提案件數與水準仍較去年成長。

今年所有社區一家獲獎提案已經公布於官網，有心改變社區關心家鄉事物的個人或團體，都可以從中獲得促發改變的可能。未來也會邀請歷屆得主來分享社造經驗，期盼擴大影響力，鼓勵全民一起加入社造行列，永續社區美好。