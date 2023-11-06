高市府觀光局聯合消保官辦理旅宿業房價專案稽查符合規定旅館（鮪魚家族飯店鹽埕館）。（柯宗緯翻攝）

英國天團Coldplay本周將在高雄世運開唱，10萬樂迷將到高雄，帶動市區住房率逾8成，不過高市觀光局啟動房價專案稽查13家旅館，查獲4家飯店超出備查房價，將依規定裁處罰鍰1至5萬元並公告，其中每晚破萬的城市商旅更是累犯，得按次處罰，而雀客快捷高雄愛河漲最兇，被重罰5萬。

觀光局長高閔琳表示，高雄每逢演唱會期間，旅館住宿常一房難求，11月11日的英國天團Coldplay、梁文音兩場演唱會，市區訂房率更達8成以上，對高市觀光產值有正面幫助。

不過，有部分旅館業者趁機哄抬房價，為遏止11月11日兩場演唱會旅宿業趁機哄抬房價，觀光局再次出擊房價稽查。這次房價專案稽查13家旅館，查獲城市商旅駁二館、城市商旅真愛館、天子閣飯店、雀客快捷高雄愛河4家超出向觀光局備查房價，將罰鍰1至5萬元並公告。

觀光局進一步指出，城市商旅駁二館備查房價雙床1萬5400元，但11月11日實售房價1萬7405元、漲幅13％、罰鍰1萬元；城市商旅真愛館備查房價雙床1萬1900元、11月11日實售房價1萬2390元、漲幅4％、罰鍰1萬元。

天子閣飯店備查房價單床8060元、11月11日實售房價8246元、漲2％、罰鍰1萬；雀客快捷高雄愛河備查房價單床4620元、11月11日實售房價7413元、漲幅高達60％、重罰5萬元。

高閔琳說，不少民眾抱怨國內住宿房價太貴，為維護高雄觀光形象，讓旅客入住價格合理、安全衛生及高服務品質的旅店，觀光局已數度會同市府消保官主動進行房價稽查，並加強宣導旅宿業，切莫利用節慶假日重大活動或演唱會期間哄抬房價、殺雞取卵。

觀光局強調，將持續主動出擊稽查旅館房價，透過嚴加督導、稽查、裁罰等方式積極維護觀光及住宿品質，並保障消費者權益。