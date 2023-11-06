日前某黃姓醫師在臉書上刊登醫療廣告挨罰5萬元，不服行政處分後提出行政訴訟，憲法法庭112年憲判字第17號判決宣告條文全面禁止醫師刊登醫療廣告，違反憲法保障言論自由意旨，判決違憲並自即日起失效。對此，新竹縣國民黨立委林思銘表示，要儘速推動修法保障醫師言論自由，符合憲法原則。

林思銘日前出席新竹縣醫師公會活動時，特別感謝醫師們為大新竹地區民眾的健康做出努力，懸壺濟世，對憲法法庭的判決表示「透過相關修法保障醫師的權益，我責無旁貸！」

林思銘表示，憲法法庭指出醫療行為是複雜且專業的業務，由專業醫師提供適當訊息，可以幫助病患做出判斷，而原法律用醫療機構可廣告而醫師不行，顯然忽視掉醫師的言論自由表述權利，違反比例原則。

林思銘說，主要爭議點在於醫療法84條，過去為了行政機關管制方便，完全禁止醫生針對醫療行為去做廣告規範，明顯手段與目的之間沒有實質關聯。

林思銘認為，現階段衛福部訂定的相關管制措施，已經明確被違憲宣告，希望所有衛生機關正在處理中的爭議案件先全部暫緩，等訂定出符合憲法基本權利原則的規定後再去處理。

林思銘強調，醫師的專業能力是國家機制認可的，過去為了管制方便限縮他們傳遞相關醫療資訊，確實在手段上有問題，且目前生活模式也迅速改變，現代網路傳媒多元性，不應該變成限縮醫師言論自由的因素。