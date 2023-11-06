為了削減成本、提高公司經營效率，大陸電動車製造商蔚來宣布裁員10%，財報上也能發現蔚來的弱點，第二季虧損來到61億人民幣（約新台幣268億）截至10月已交付126,067輛電動車，遠遠落後今年的24萬輛銷售目標。

南華早報報導，從去年底開始，大陸電動車打價格戰，迫使許多消費者避開特斯拉、蔚來及小鵬等高端電動車，加上消費者擔憂經濟放緩，對就業環境與薪資水準失去信心。

蔚來汽車創辦人李斌在內部信提到，裁員是艱難但必要的決定，必須提高營運效率，才能在競爭激烈的電動車市場中贏得決賽門票，除了裁員之外，公司將延後或削減3年內對財務表現無貢獻的長期專案投資，並整合重複的單位。

大陸是全球最大電動車消費市場，但消費者青睞更經濟的插電式混合電動車，純電車款面臨巨大的挑戰，比亞迪與理想繳出不俗成績單，蔚來可就沒那麼幸運，距離年度銷售目標，目前只達到一半。

報導提到，裁員是蔚來進行更大規模組織重組的一部分，且公司內部已經進行超過30場的會議，就是要替未來兩年更激烈的國內競爭做好準備，裁員反映出國內市場競爭加劇且公司虧損擴大。